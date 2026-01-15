https://ria.ru/20260115/putin-2068115191.html
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений России по безопасности
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений России по безопасности - РИА Новости, 15.01.2026
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений России по безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение к обсуждению предложений РФ по построению справедливой архитектуры безопасности в Америке, Европе, Азии... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:56:00+03:00
2026-01-15T16:56:00+03:00
2026-01-15T17:10:00+03:00
россия
украина
в мире
америка
владимир путин
европа
россия
украина
америка
европа
россия, украина, в мире, америка, владимир путин, европа
Россия, Украина, В мире, Америка, Владимир Путин, Европа
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений России по безопасности
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений РФ по безопасности