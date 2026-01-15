Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений России по безопасности - РИА Новости, 15.01.2026
16:56 15.01.2026 (обновлено: 17:10 15.01.2026)
Путин предложил вернуться к обсуждению предложений России по безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение к обсуждению предложений РФ по построению справедливой архитектуры безопасности в Америке, Европе, Азии... РИА Новости, 15.01.2026
россия, украина, в мире, америка, владимир путин, европа
Россия, Украина, В мире, Америка, Владимир Путин, Европа
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение к обсуждению предложений РФ по построению справедливой архитектуры безопасности в Америке, Европе, Азии и мире помогло бы урегулировать кризис на Украине.
Он отметил, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех - в Америке, Европе, Азии, во всем мире.
"Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине. Именно долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
ЕС переживает серьезный кризис безопасности, заявили в Европарламенте
РоссияУкраинаВ миреАмерикаВладимир ПутинЕвропа
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
