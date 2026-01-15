https://ria.ru/20260115/putin-2068114905.html
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободным от войны, терроризма и наркотрафика. РИА Новости, 15.01.2026
