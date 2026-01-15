Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны - РИА Новости, 15.01.2026
16:56 15.01.2026 (обновлено: 17:05 15.01.2026)
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны - РИА Новости, 15.01.2026
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободным от войны, терроризма и наркотрафика. РИА Новости, 15.01.2026
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны

Посол Афганистана в России Гулл Хассан Хассан. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободным от войны, терроризма и наркотрафика.
В четверг Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Государством-наблюдателем при Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) является Афганистан. Российско-афганское сотрудничество в последние годы приобрело заметную динамику. Этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Свободным от войны, терроризма и наркотрафика", - сказал Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Российско-афганское сотрудничество увеличило динамику, заявил Путин
РоссияАфганистанВ миреВладимир ПутинШОС
 
 
