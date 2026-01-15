Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны

«

"Государством-наблюдателем при Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС) является Афганистан. Российско-афганское сотрудничество в последние годы приобрело заметную динамику. Этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Свободным от войны, терроризма и наркотрафика", - сказал Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.