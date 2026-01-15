Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о старте проработки третьего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 15.01.2026 (обновлено: 17:12 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068114722.html
Путин сообщил о старте проработки третьего саммита Россия — Африка
Путин сообщил о старте проработки третьего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 15.01.2026
Путин сообщил о старте проработки третьего саммита Россия — Африка
Президент РФ Владимир Путин заявил о старте проработки третьего саммита Россия – Африка. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:56:00+03:00
2026-01-15T17:12:00+03:00
россия
африка
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102642_0:180:2958:1844_1920x0_80_0_0_2b17b4f674b80030c132b860562fa694.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068114813.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102642_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_003b90db124fe24e36bc7c0698c1df29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, владимир путин
Россия, Африка, Владимир Путин

Путин сообщил о старте проработки третьего саммита Россия — Африка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубеир на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин и посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубеир на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубеир на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о старте проработки третьего саммита Россия – Африка.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Приступаем к проработке проведения в этом году очередного, третьего саммита России-Африка", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россию и страны Африки связывает подлинное партнерство, заявил Путин
16:56
 
РоссияАфрикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала