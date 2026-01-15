Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
16:56 15.01.2026 (обновлено: 17:01 15.01.2026)
Российско-афганское сотрудничество увеличило динамику, заявил Путин
Российско-афганское сотрудничество увеличило динамику, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Российско-афганское сотрудничество увеличило динамику, заявил Путин
Российско-афганское сотрудничество приобрело заметную динамику, этому способствовало признание новых властей в Кабуле, Россия заинтересована, чтобы Афганистан... РИА Новости, 15.01.2026
Российско-афганское сотрудничество увеличило динамику, заявил Путин

Путин: сотрудничество РФ и Афганистана приобрело новую динамику

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российско-афганское сотрудничество приобрело заметную динамику, этому способствовало признание новых властей в Кабуле, Россия заинтересована, чтобы Афганистан был свободным от войны, терроризма и наркотрафика, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Российско-афганское сотрудничество в последнее время приобрело заметную динамику. Этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Путин: Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан был свободен от войны
