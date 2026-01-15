Рейтинг@Mail.ru
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
16:54 15.01.2026 (обновлено: 17:38 15.01.2026)
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин
Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин

Путин: Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Он отметил, в частности, что связи России с Ливаном и Ираком традиционно развиваются во взаимоуважительном и позитивном ключе.
"Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - подчеркнул президент РФ.
