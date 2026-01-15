Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша страна неизменно выступает за поддержку единства, суверенитета и независимости этих государств и против внешнего вмешательства в их внутренние дела", - подчеркнул президент РФ.