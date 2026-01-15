https://ria.ru/20260115/putin-2068114229.html
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин
Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африки в духе взаимного доверия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
