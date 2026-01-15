Россия предлагала справедливые решения по безопасности, заявил Путин

«

"Напомню, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех - в Америке, Европе, Азии, во всем мире", - сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот.