Рейтинг@Mail.ru
Партнерство России и Саудовской Аравии развивается, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 15.01.2026 (обновлено: 17:09 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068113742.html
Партнерство России и Саудовской Аравии развивается, заявил Путин
Партнерство России и Саудовской Аравии развивается, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Партнерство России и Саудовской Аравии развивается, заявил Путин
Партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер, сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует стабильности на энергетических... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:54:00+03:00
2026-01-15T17:09:00+03:00
россия
саудовская аравия
владимир путин
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068113068_0:93:3030:1797_1920x0_80_0_0_826fbe1bd991a617a497d647bc3ce8d7.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068114229.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068113068_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_0acc3fd5221e18d0e61d7a903aa96ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, владимир путин, опек
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, ОПЕК
Партнерство России и Саудовской Аравии развивается, заявил Путин

Путин заявил о развитии партнерства России и Саудовской Аравии в энергетике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер, сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует стабильности на энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Двустороннее партнёрство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка", - сказал Путин в ходе церемонии, говоря о сотрудничестве с Саудовской Аравией.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия настроена укреплять взаимодействие с Ближним Востоком, заявил Путин
16:54
 
РоссияСаудовская АравияВладимир ПутинОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала