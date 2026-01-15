https://ria.ru/20260115/putin-2068113322.html
Путин пригласил на ПМЭФ Саудовскую Аравию
Путин пригласил на ПМЭФ Саудовскую Аравию - РИА Новости, 15.01.2026
Путин пригласил на ПМЭФ Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин сообщил о приглашении на ПМЭФ Саудовской Аравии в качестве гостя. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:53:00+03:00
2026-01-15T16:53:00+03:00
2026-01-15T17:00:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102099_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_12febc938b421ca37424e1d7157a46c3.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068113742.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068102099_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_7dba713ecf7516dc17d8d2a69ae9e461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, саудовская аравия
В мире, Россия, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Путин пригласил на ПМЭФ Саудовскую Аравию
Путин пригласил на ПМЭФ Саудовскую Аравию в качестве гостя