16:52 15.01.2026 (обновлено: 17:00 15.01.2026)
Путин рассказал о сотрудничестве России и Бразилии
2026
Путин рассказал о сотрудничестве России и Бразилии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Совместная работа Российской Федерации и Бразилии поступательно развивается и наполняется новыми взаимовыгодными проектами проектами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сотрудничество России и Бразилии поступательно развивается и наполняется новыми взаимовыгодными проектами в различных областях", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин назвал Россию и Бразилию единомышленниками в вопросе многополярности
