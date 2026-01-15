Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы

https://ria.ru/20260115/putin-2068112470.html
Россию и Кубу связывают прочные и дружественные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:51:00+03:00
2026-01-15T16:51:00+03:00
2026-01-15T17:46:00+03:00
россия
куба
общество
в мире
владимир путин
россия
куба
Новости
ru-RU
россия, куба, общество, в мире, владимир путин
Россия, Куба, Общество, В мире, Владимир Путин
