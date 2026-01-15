Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 15.01.2026 (обновлено: 17:46 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068112470.html
Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы
Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы - РИА Новости, 15.01.2026
Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы
Россию и Кубу связывают прочные и дружественные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:51:00+03:00
2026-01-15T17:46:00+03:00
россия
куба
общество
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068116136.html
https://ria.ru/20260115/putin-2068111569.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, общество, в мире, владимир путин
Россия, Куба, Общество, В мире, Владимир Путин
Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы

Путин: Россию и Кубу связывают прочные и дружественные отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россию и Кубу связывают прочные и дружественные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Европой
16:58
"Отмечу, что по-настоящему прочные и дружественные отношения связывают Россию с Республикой Куба", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Глава государства отметил, что российско-кубинское союзничество проверено временем и основывается на искренних взаимных симпатиях народов двух стран.
"Совместно реализуем жизненно важные для кубинской экономики проекты в энергетике, металлургии, транспортной инфраструктуре и медицине, расширяем культурно-гуманитарные обмены", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин
16:49
 
РоссияКубаОбществоВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала