Путин назвал Россию и Бразилию единомышленниками в вопросе многополярности
16:51 15.01.2026 (обновлено: 18:26 15.01.2026)
Путин назвал Россию и Бразилию единомышленниками в вопросе многополярности
Путин назвал Россию и Бразилию единомышленниками в вопросе многополярности
Россия и Бразилия являются единомышленниками во взглядах на формирование многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
Путин назвал Россию и Бразилию единомышленниками в вопросе многополярности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сержио Родригес Дос Сантос на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Владимир Путин и Сержио Родригес Дос Сантос на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия и Бразилия являются единомышленниками во взглядах на формирование многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Уверен, посол Бразилии согласится, что наши два государства, стоящие у истоков создания БРИКС, являются последовательными единомышленниками в том, что касается формирования действительно справедливого многополярного мироустройства", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
Президент РФ напомнил, что накануне говорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. "Эта беседа подтвердила наш общий взгляд на глобальные и региональные процессы. Эта беседа подтвердила еще, что во многом они (взгляды - ред.) совпадают или очень близки", - добавил Путин.
