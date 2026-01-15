Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда открыта к выстраиванию взаимовыгодных отношений, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 15.01.2026 (обновлено: 16:53 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068111755.html
Россия всегда открыта к выстраиванию взаимовыгодных отношений, заявил Путин
Россия всегда открыта к выстраиванию взаимовыгодных отношений, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Россия всегда открыта к выстраиванию взаимовыгодных отношений, заявил Путин
Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений с международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:50:00+03:00
2026-01-15T16:53:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068109319.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Россия всегда открыта к выстраиванию взаимовыгодных отношений, заявил Путин

Путин: Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений с международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вместе с тем, еще раз подчеркну и прошу вас учитывать в своей деятельности, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
В четверг Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Путин: Россия искренне привержена идеалам многополярного мира - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка, заявил Путин
16:45
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала