https://ria.ru/20260115/putin-2068111569.html
Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин
Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин
Предыдущие поколения в мире после Второй мировой войны смогли объединиться и договориться о принципах международного общения, отметил президент России Владимир... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:49:00+03:00
2026-01-15T16:49:00+03:00
2026-01-15T17:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9690513d6161c8e19dc974e8ee560818.jpg
https://ria.ru/20260115/evropa-2068117812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_424df691c470a364124002091aa0be04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, оон
Общество, Россия, Владимир Путин, ООН
Прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой, отметил Путин
Путин: прошлые поколения смогли объединиться после Второй мировой войны