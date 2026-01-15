https://ria.ru/20260115/putin-2068111006.html
Путин назвал игнорирование интересов России причиной конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что игнорирование законных интересов России привело к украинскому кризису. РИА Новости, 15.01.2026
