Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит равной и неделимой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И главное - нужно исходить из того, что безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит равной и неделимой", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.