Путин заявил о продвижении НАТО к российским границам вопреки обещаниям
Президент РФ Владимир Путин заявил о продвижении НАТО к российским границам вопреки данным ей публичным обещаниям. РИА Новости, 15.01.2026
Путин заявил о продвижении НАТО к российским границам вопреки обещаниям
Путин заявил о продвижении НАТО к границам РФ вопреки публичным обещаниям