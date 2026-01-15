Рейтинг@Mail.ru
Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 15.01.2026 (обновлено: 17:05 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068109931.html
Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин
Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин
Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:47:00+03:00
2026-01-15T17:05:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260115/mid-2068118906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин

Путин: безопасность одних стран не может быть обеспечена за счет других

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Безопасность стран не может быть обеспечена за счет других, заявил президент России Владимир Путин.
"И главное, нужно исходить из того, что безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит, равной. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международных правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципам ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин: Россия открыта к равноправному диалогу по урегулированию на Украине
17:04
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала