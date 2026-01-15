Рейтинг@Mail.ru
Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
16:45 15.01.2026
Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка, заявил Путин
2026
Путин: "Россия искренне привержена идеалам многополярного мира"
Россия искренне привержена идеалам многополярного миропорядка, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия искренне привержена идеалам многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия искренне привержена идеалам многополярного мира", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
