Десятки стран в мире страдают от беззакония, заявил Путин
Десятки стран в мире страдают от беззакония, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Десятки стран в мире страдают от беззакония, заявил Путин
Десятки стран страдают от хаоса и беззакония, не обладают ресурсами, чтобы постоять за себя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:45:00+03:00
2026-01-15T16:45:00+03:00
2026-01-15T17:27:00+03:00
