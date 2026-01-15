Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду, что обиды и конфликты останутся в прошлом
16:44 15.01.2026 (обновлено: 16:54 15.01.2026)
Путин выразил надежду, что обиды и конфликты останутся в прошлом
Президент России Владимир Путин отметил, что встречается с новыми иностранными послами в начале года, когда все хотят надеяться, что трудности, взаимные обиды и
россия
владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что встречается с новыми иностранными послами в начале года, когда все хотят надеяться, что трудности, взаимные обиды и конфликты останутся в прошлом.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов.
"Наша встреча проходит в самом начале нового года, когда все мы строим планы на будущее и, конечно, хотим надеяться, что трудности и невзгоды, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом", - сказал российский лидер на церемонии.
 
