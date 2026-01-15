Путин призвал другие страны к открытому и честному партнерству

https://ria.ru/20260115/putin-2068108743.html
Открытое и честное партнерство стран дает возможности для решения даже непростых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
Путин: открытое и честное партнерство стран может решить даже непростые проблемы