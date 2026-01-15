Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал другие страны к открытому и честному партнерству - РИА Новости, 15.01.2026
16:44 15.01.2026 (обновлено: 17:02 15.01.2026)
Путин призвал другие страны к открытому и честному партнерству
Путин призвал другие страны к открытому и честному партнерству
Открытое и честное партнерство стран дает возможности для решения даже непростых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал другие страны к открытому и честному партнерству

Путин: открытое и честное партнерство стран может решить даже непростые проблемы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Открытое и честное партнерство стран дает возможности для решения даже непростых проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Открытое, честное партнерство предоставляет возможности для решения общих, даже самых непростых проблем", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин выразил надежду на возвращение стран ЕС к конструктивному общению
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
