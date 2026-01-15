Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов.
https://ria.ru/20260115/putin-2068100769.html
Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция
2026-01-15T16:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068016415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_730425381143b639aa8a68562cfd58ed.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068016415_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39df6a23b819890e02bab1082a3debc0.jpg
Путин принимает верительные грамоты у послов иностранных государств
2026-01-15T16:22
true
PT40M59S
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов.
