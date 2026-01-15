https://ria.ru/20260115/putin-2068100639.html
Владимир Путин в Кремле принял верительные грамоты у иностранных послов. Президент рассказал им, чего хочется добиться Россия в мире, назвал условие для...
2026-01-15T16:22:00+03:00
2026-01-15T16:22:00+03:00
2026-01-15T19:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068103073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0590e29de6e38e57c9cb0c10f74d663.jpg
https://ria.ru/20251223/putin-2064081857.html
Путин рассказал о ключевых целях внешней политики России
Путин принял верительные грамоты у послов и назвал цели внешней политики РФ
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин в Кремле принял верительные грамоты у иностранных послов. Президент рассказал им, чего хочется добиться Россия в мире, назвал условие для завершения СВО и оценил шансы восстановить отношения с Европой.
Урегулирование должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше. Москва выступает за долгосрочный мир:
«
"Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей".
Владимир Путин
президент России
Президент предложил обсудить инициативы по справедливой архитектуре безопасности, это помогло бы завершить конфликт:
«
"Недаром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора".
Владимир Путин
президент России
Безопасность стран нельзя обеспечить за счет других. К украинскому кризису привело игнорирование законных интересов России.
Москва будет строить отношения с теми, кто готов к сотрудничеству, и выступает за укрепление роли ООН в мировых делах:
«
"Наша встреча проходит в самом начале нового года, когда все мы строим планы на будущее и, конечно, хотим надеяться, что трудности и невзгоды, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом".
Владимир Путин
президент России
Ситуация на международной арене все больше деградирует. Десятки стран страдают от хаоса и беззакония, не обладают ресурсами, чтобы постоять за себя:
«
"Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы".
Владимир Путин
президент России
Россия продолжит проводить взвешенный политический курс и стремиться к многополярному миру.
О двусторонних отношениях
Москва готова вернуться к диалогу с европейскими странами, прерванному по их вине:
«
"Хочется верить, что со временем ситуация изменится и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам".
Владимир Путин
президент России
Россия планирует укреплять связи со странами Ближнего Востока, включая Египет и Саудовскую Аравию. Заинтересована в Афганистане, свободном от войны, терроризма и наркотрафика. Есть перспективы сотрудничества и с Африкой:
«
"Приступаем к проработке проведения в этом году очередного, третьего саммита России — Африка".
Владимир Путин
президент России
Путин призвал расширять торговлю со странами Латинской Америки, особо отметив отношения с Бразилией и Кубой:
«
"Всегда оказывали и оказываем помощь в содействии кубинским друзьям, солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость".
Владимир Путин
президент России
В Азии также Россия хочет восстановить отношения с Южной Кореей, расширять связи с Шри-Ланкой, Бангладеш и Мальдивами.
На мероприятии присутствовали представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции, а также послы Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других государств.
Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В предыдущий раз она состоялась 5 ноября 2024 года, тогда верительные грамоты вручили 28 послам, в том числе недружественных стран.