Путин на встрече с послами озвучит видение России отношений со странами
13:02 15.01.2026 (обновлено: 13:05 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/putin-2068036229.html
Путин на встрече с послами озвучит видение России отношений со странами
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными послами озвучит видение РФ отношений с государствами и даст оценки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент выступит перед прибывшими послами, выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам, в том числе затронет и основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых будут представлены на церемонии. Ну, как правило, естественно, это выступление носит внешнеполитический характер, где президент излагает свое видение текущей ситуации и дает соответствующие оценки", - сказал Песков журналистам.
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
