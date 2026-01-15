https://ria.ru/20260115/putin-2068036229.html
Путин на встрече с послами озвучит видение России отношений со странами
Путин на встрече с послами озвучит видение России отношений со странами - РИА Новости, 15.01.2026
Путин на встрече с послами озвучит видение России отношений со странами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными послами озвучит видение РФ отношений с государствами и даст оценки, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.01.2026
