Путин поблагодарил следователей в зоне СВО

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следователи в зоне СВО активно выявляют преступления неонацистского режима, заявил президент Владимир Путин.
«
"Особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии", — говорится в его поздравлении СК с 15-летием со дня образования ведомства.
Путин отметил, что за эти годы Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы. Его сотрудники стоят на страже интересов страны, защищают права и свободы россиян, вносят вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом.
«
"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свои профессиональные обязанности, успешно решать стоящие перед Следственным комитетом задачи, добросовестно и преданно служить Родине, народу России. Желаю вам новых значимых результатов и всего самого доброго", — добавил президент.
СК начал работу 15 января 2011 года. Следователи расследуют уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, общественной безопасности и порядка, государственной власти, порядка управления, правосудия и в сфере экономики.