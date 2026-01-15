https://ria.ru/20260115/putin-2067939135.html
Путин поздравил сотрудников СКР с 15-летием создания ведомства
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников СКР с 15-летием создания ведомства, отметил их вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом РИА Новости, 15.01.2026
Путин поздравил сотрудников СКР с 15-летием создания ведомства
Путин отметил вклад сотрудников СКР в борьбу с терроризмом и экстремизмом