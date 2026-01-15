Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил следователей в зоне СВО
00:17 15.01.2026 (обновлено: 00:52 15.01.2026)
Путин поблагодарил следователей в зоне СВО
Путин поблагодарил следователей в зоне СВО - РИА Новости, 15.01.2026
Путин поблагодарил следователей в зоне СВО
Следователи в зоне СВО активно выявляют преступления неонацистского режима и помогают утверждению порядка в новых регионах, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.01.2026
Путин поблагодарил следователей в зоне СВО

Путин поблагодарил следователей в зоне СВО, которые выявляют преступления режима

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следователи в зоне СВО активно выявляют преступления неонацистского режима и помогают утверждению порядка в новых регионах, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении СК с 15-летием со дня образования ведомства
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 15-летием создания Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа... И конечно, особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии", — говорится в тексте.
По словам президента, за эти годы Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы. Путин отметил, что, охраняя и развивая лучшие традиции своих предшественников, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы жителей страны, вносят серьезный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свои профессиональные обязанности, успешно решать стоящие перед Следственным комитетом задачи, добросовестно и преданно служить Родине, народу России. Желаю вам новых значимых результатов и всего самого доброго", — заключил он.
Следственный комитет начал деятельность 15 января 2011 года. Его сотрудники расследуют уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, общественной безопасности и порядка, государственной власти, порядка управления, правосудия и в сфере экономики.
