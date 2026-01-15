Пушков рассказал о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит мысль о том, что мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя переговоры Дании и США по вопросу Гренландии.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его коллеге - главе МИД Гренландии Вивиану Моцфельдту - не удалось изменить позицию США по вопросу острова. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии.
"Трамп без экивоков, грубо и зримо проводит одну мысль: мир вступает в эпоху ожесточенной борьбы за контроль над природными ресурсами - от нефти до лития. А потому США должны прибрать к рукам то, что прибрать, как им кажется можно: от венесуэльской нефти до гренландских залежей редкоземельных металлов, хотя сколько их там - одному Богу известно", - написал Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что, пока американцы это будут выяснять, они выйдут через Гренландию широким фронтом на Арктику и резко увеличат свой арктический сектор. По словам сенатора, дело не в безопасности, поэтому переговоры об "укреплении безопасности" Гренландии в условиях отсутствия опасности и не могли закончиться успешно.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.