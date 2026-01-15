https://ria.ru/20260115/punkt-2068183850.html
В ряде районов Запорожской области нарушено электроснабжение
В ряде районов Запорожской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 15.01.2026
В ряде районов Запорожской области нарушено электроснабжение
Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара обесточены в Запорожской области, энергетики восстанавливают РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область
