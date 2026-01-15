Россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подкармливать зимующих птиц можно с 1 ноября по 31 марта при наступлении неблагоприятных погодных условий, подкормка должна быть свежая и не в избытке, сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

"Проводить подкормку зимующих птиц можно с 1 ноября по 31 марта при наступлении неблагоприятных погодных условий - низкие отрицательные температуры, метели, обильные снегопады и тому подобное. Продолжая заботиться о пернатых на природных территориях, не забывайте о правилах подкормки птиц: количество подкормки не должно быть избыточным, кладите в кормушки только свежую, неиспорченную подкорму”, - рассказал Кунафин.

Он отметил, что в качестве подкормки можно использовать семена диких трав, семена подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя, кедровые орехи, фундук, желуди, засушенные ягоды рябины, боярышника, шиповника. В редких случаях можно использовать свежее несоленое сало. Всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.

"Кормить нельзя. Можно лишь подкармливать. Любой желающий может присоединиться к подкормке диких птиц. Можно производить именно подкормку, а не ежедневное кормление. Подкормка также осуществляется только при наступлении неблагоприятных погодных условиях окружающей среды, такие как резко отрицательные температуры, обильные снегопады, метели, ледяной дождь и др. Подкормка птиц при благоприятных погодных условиях не производится, так как животные способны самостоятельно добывать себе пищу", - подчеркнул Кунафин.

Он напомнил, что утки - кряква, гоголь, чирки и другие - относятся к перелетным видам птиц. Сезонная миграция птиц с территории гнездования на территорию зимовки и обратно связана с изменением экологических или кормовых условий, либо особенностями размножения.

"Искусственная подкормка утиных приводит к утрате ими способности к сезонным миграциям и способности самостоятельной добыче корма, что приводит к снижению стабильности городской популяция диких уток. Откажитесь от подкормки, а уж тем более кормления диких птиц, в том числе и утиных, в теплое время года. Это сохранит им здоровье и жизнь", - уточнил Кунафин.

Эксперт отметил, что специальных мест для подкормки зимующих птиц в Москве нет. Есть рекомендации по развешиванию кормушек для зимующих птиц в таких местах, чтобы к ним был удобный подход для человека для проведения подкормки, например рядом с дорожно-тропиночной сетью в парках и на природных территориях. Рекомендуется избегать расположение кормушек вблизи с детскими и спортивными площадками, рядом с оборудованными лыжными трассами.