Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил от 15 до 19 лет лишения свободы девятерым обвиняемым в подготовке покушений на руководство Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Государственный обвинитель просил назначить фигурантам от 15 до 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал он.

Херсонской области. По уголовному делу проходят девять жителей Херсона

По данным суда, в 2022 году они вступили в террористическое сообщество под руководством сотрудников СБУ . После этого они вели слежку за перемещениями руководства администрации Херсонской области - Виталия Булюка, Кирилла Стремоусова, Алексея Ковалева и Игоря Семенчева.