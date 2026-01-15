https://ria.ru/20260115/prokuror-2068192705.html
Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки
происшествия
херсонская область
херсон
служба безопасности украины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил от 15 до 19 лет лишения свободы девятерым обвиняемым в подготовке покушений на руководство Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Государственный обвинитель просил назначить фигурантам от 15 до 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал он.
По уголовному делу проходят девять жителей Херсона
и Херсонской области
.
По данным суда, в 2022 году они вступили в террористическое сообщество под руководством сотрудников СБУ
. После этого они вели слежку за перемещениями руководства администрации Херсонской области - Виталия Булюка, Кирилла Стремоусова, Алексея Ковалева и Игоря Семенчева.
Для подготовки их убийств, обвиняемые в частности, устанавливали самодельные взрывные устройства на автомобили, однако привести их в действие злоумышленникам не удалось.