Рейтинг@Mail.ru
Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/prokuror-2068192705.html
Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки
Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки - РИА Новости, 15.01.2026
Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки
Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил от 15 до 19 лет лишения свободы девятерым обвиняемым в подготовке покушений на руководство... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T23:24:00+03:00
2026-01-15T23:24:00+03:00
происшествия
херсонская область
херсон
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250820/saldo-2036611949.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , херсон, служба безопасности украины
Происшествия, Херсонская область , Херсон, Служба безопасности Украины
Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили сроки

Для обвиняемых в подготовке покушений в Херсонской области запросили до 19 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил от 15 до 19 лет лишения свободы девятерым обвиняемым в подготовке покушений на руководство Херсонской области, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Государственный обвинитель просил назначить фигурантам от 15 до 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал он.
По уголовному делу проходят девять жителей Херсона и Херсонской области.
По данным суда, в 2022 году они вступили в террористическое сообщество под руководством сотрудников СБУ. После этого они вели слежку за перемещениями руководства администрации Херсонской области - Виталия Булюка, Кирилла Стремоусова, Алексея Ковалева и Игоря Семенчева.
Для подготовки их убийств, обвиняемые в частности, устанавливали самодельные взрывные устройства на автомобили, однако привести их в действие злоумышленникам не удалось.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Сальдо рассказал, как жители Херсона спасали его от покушений
20 августа 2025, 23:28
 
ПроисшествияХерсонская областьХерсонСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала