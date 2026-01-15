Рейтинг@Mail.ru
21:14 15.01.2026
Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина
Принцесса Греческая и Датская Ирина, младшая сестра испанской королевы Софии, скончалась в возрасте 83 лет, говорится в распространенном в четверг коммюнике... РИА Новости, 15.01.2026
испания, в мире
Испания, В мире
МАДРИД, 15 янв - РИА Новости. Принцесса Греческая и Датская Ирина, младшая сестра испанской королевы Софии, скончалась в возрасте 83 лет, говорится в распространенном в четверг коммюнике королевской семьи Испании.
"Их Величества Король и Королева, а также Её Величество королева донья София с прискорбием сообщают о кончине Её Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой, которая скончалась сегодня в 11.40 (13.40 мск.) во дворце Сарсуэла в Мадриде", - говорится в сообщении.
По информации телерадиокомпании RTVE, ранее королева София отменила запланированные мероприятия из-за ухудшения состояния здоровья сестры. В последнее время проблемы со здоровьем не позволяли принцессе Ирине участвовать в публичных и благотворительных мероприятиях.
Ирина Греческая родилась в 1942 году в Кейптауне и была младшей из трех детей короля Павла I Греческого и Фредерики Ганноверской. Она никогда не состояла в браке и не имела детей. Значительную часть жизни принцесса посвятила общественной и благотворительной деятельности и с 1986 по 2024 год возглавляла фонд "Мир в гармонии".
Испания ранее предоставила принцессе гражданство по особому указу за тесную связь со страной и испанской королевской семьёй.
 
Испания
 
 
