Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет
Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет - РИА Новости, 15.01.2026
Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет
Людей под завалами после взрыва газа в частном доме в Приморье, предварительно, больше нет, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:40:00+03:00
2026-01-15T09:40:00+03:00
2026-01-15T11:21:00+03:00
происшествия
россия
уссурийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
уссурийск
2026
Новости
происшествия, россия, уссурийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Уссурийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет
Людей под завалами после взрыва в доме в Приморье, предварительно, больше нет