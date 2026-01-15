Рейтинг@Mail.ru
Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет - РИА Новости, 15.01.2026
09:40 15.01.2026 (обновлено: 11:21 15.01.2026)
Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет
Людей под завалами после взрыва газа в Приморье, предварительно, больше нет

© Прокуратура Приморского края/TelegramНа месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
© Прокуратура Приморского края/Telegram
На месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Людей под завалами после взрыва газа в частном доме в Приморье, предварительно, больше нет, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
"Предварительно, нет (больше людей под завалами - ред.)", - сказал собеседник.
Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв газа произошел в частном жилом доме на улице Воровского в Уссурийске, из-под завалов извлечены три человека.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году
25 июля 2025, 15:18
 
