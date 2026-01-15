Рейтинг@Mail.ru
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/prilepin-2068157105.html
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство - РИА Новости, 15.01.2026
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство
Уголовное дело в отношении организатора покушения на писателя Захара Прилепина выделено в отдельное производство, указано в судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:57:00+03:00
2026-01-15T18:57:00+03:00
происшествия
захар прилепин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149662_0:132:3000:1820_1920x0_80_0_0_c8cfc0a505a4ea45a83be8b70923cb2d.jpg
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022766913.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149662_335:0:3000:1999_1920x0_80_0_0_1b6a344fab8925c8dc3549c13f3478e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, захар прилепин
Происшествия, Захар Прилепин
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство

РИА Новости: дело организатора покушения на Прилепина расследуют отдельно

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении организатора покушения на писателя Захара Прилепина выделено в отдельное производство, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство", - сообщала защита Александра Пермякова, осужденного на пожизненное лишение свободы за покушение на Прилепина.
Александр Пермяков в суде - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Прилепин прокомментировал просьбу Пермякова, совершившего покушение на него
14 июня 2025, 09:15
 
ПроисшествияЗахар Прилепин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала