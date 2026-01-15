https://ria.ru/20260115/prilepin-2068157105.html
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство - РИА Новости, 15.01.2026
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство
Уголовное дело в отношении организатора покушения на писателя Захара Прилепина выделено в отдельное производство, указано в судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 15.01.2026
Дело организатора покушения на Прилепина выделили в отдельное производство
РИА Новости: дело организатора покушения на Прилепина расследуют отдельно