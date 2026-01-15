Рейтинг@Mail.ru
Установлен организатор покушения на Прилепина
18:52 15.01.2026 (обновлено: 20:28 15.01.2026)
Установлен организатор покушения на Прилепина
Выявлен организатор покушения на писателя Захара Прилепина, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
происшествия
захар прилепин, россия, нижегородская область, украина, происшествия
Захар Прилепин, Россия, Нижегородская область, Украина, Происшествия
РИА Новости: установлен организатор покушения на писателя Прилепина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Выявлен организатор покушения на писателя Захара Прилепина, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступления, в отношении него было возбуждено уголовное дело", — заявила защита осужденного.
Писатель Захар Прилепин на пресс-конференции, посвященной выходу книги Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Прилепин оценил культуру чтения в России
18 ноября 2025, 19:34
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Пермякову за покушение на Прилепина.
В апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.
На одном из заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство Прилепина. При этом он утверждал, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.
Тридцатого сентября 2024-го его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима.
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
21 октября 2025, 14:57
 
Захар ПрилепинРоссияНижегородская областьУкраинаПроисшествия
 
 
