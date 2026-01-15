Установлен организатор покушения на Прилепина

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Выявлен организатор покушения на писателя Захара Прилепина, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

« "В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступления, в отношении него было возбуждено уголовное дело", — заявила защита осужденного.

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Пермякову за покушение на Прилепина.

В апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области . Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.

Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.

На одном из заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство Прилепина. При этом он утверждал, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.