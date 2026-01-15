Рейтинг@Mail.ru
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
11:00 15.01.2026 (обновлено: 11:08 15.01.2026)
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - РИА Новости, 15.01.2026
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в четверг на внеочередном заседании утвердили указ главы ПМР Вадима... РИА Новости, 15.01.2026
приднестровская молдавская республика
приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

РИА Новости: парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 15 февраля

Тирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в четверг на внеочередном заседании утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения до 15 февраля в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа.
Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток. В пресс-службе парламента отметили, что несмотря на стабильное функционирование энергосистемы в праздничные дни, экономическая ситуация в Приднестровье остается напряженной, и напомнили, что 18 декабря прошлого года депутаты утвердили указ главы ПМР о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике.
