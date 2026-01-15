Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в четверг на внеочередном заседании утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения до 15 февраля в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток. В пресс-службе парламента отметили, что несмотря на стабильное функционирование энергосистемы в праздничные дни, экономическая ситуация в Приднестровье остается напряженной, и напомнили, что 18 декабря прошлого года депутаты утвердили указ главы ПМР о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике.