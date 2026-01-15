Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию

"Для меня совершенно ясно, что эта амбиция, амбиция президента, открыто заявлена", — рассказал он в интервью Fox News.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.