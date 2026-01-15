Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Белый дом дал понять, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен на получение Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
«
"Для меня совершенно ясно, что эта амбиция, амбиция президента, открыто заявлена", — рассказал он в интервью Fox News.
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
Министр признал, что Вашингтон может попытаться завладеть этой территорией.
"Но невозможно, чтобы Гренландия купилась на все это. Согласно последним опросам в Гренландии, только шесть процентов населения острова хотят стать американцами", — добавил Расмуссен.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
Накануне Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь США получить остров. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если эта территория окажется в руках Вашингтона. Американский лидер также утверждает, что в противном случае она может достаться России или Китаю.
Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
11 января, 04:39