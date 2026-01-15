Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
03:00 15.01.2026 (обновлено: 09:52 15.01.2026)
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Белый дом дал понять, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен на получение Гренландии, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
"Для меня совершенно ясно, что эта амбиция, амбиция президента, открыто заявлена", — рассказал он в интервью Fox News.

В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
Министр признал, что Вашингтон может попытаться завладеть этой территорией.
"Но невозможно, чтобы Гренландия купилась на все это. Согласно последним опросам в Гренландии, только шесть процентов населения острова хотят стать американцами", — добавил Расмуссен.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
Накануне Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь США получить остров. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если эта территория окажется в руках Вашингтона. Американский лидер также утверждает, что в противном случае она может достаться России или Китаю.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
11 января, 04:39
 
