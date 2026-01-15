В России упростили промышленным производителям доступ к льготам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство России упростило промышленным производителям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей доступ к мерам поддержки, Правительство России упростило промышленным производителям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей доступ к мерам поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В этих регионах расположены значимые предприятия металлургической, машиностроительной и других ключевых отраслей, напомнил он. Сейчас реализуются комплексные планы по их восстановлению и наращиванию мощностей, добавил премьер.

« "Чтобы дополнительно простимулировать решение таких сложных задач, правительством определены специальные льготные коэффициенты для подтверждения отечественного происхождения целого ряда выпускаемой ими продукции. Данная мера станет действовать до конца следующего года", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Меры будут распространяться, в частности, на конвейеры для горнодобывающей промышленности, станки для обработки металлов, буровые установки, экскаваторы, машины для дробления камня и руды, уточнил он.

« "Российский статус товаров дает преимущество перед иностранными при проведении госзакупок и также открывает доступ к различным мерам поддержки, инструментам, в том числе к получению субсидий из федерального бюджета", - пояснил глава кабмина.