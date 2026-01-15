Рейтинг@Mail.ru
15:13 15.01.2026
В России упростили промышленным производителям доступ к льготам
экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин
В России упростили промышленным производителям доступ к льготам

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство России упростило промышленным производителям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей доступ к мерам поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В этих регионах расположены значимые предприятия металлургической, машиностроительной и других ключевых отраслей, напомнил он. Сейчас реализуются комплексные планы по их восстановлению и наращиванию мощностей, добавил премьер.
"Чтобы дополнительно простимулировать решение таких сложных задач, правительством определены специальные льготные коэффициенты для подтверждения отечественного происхождения целого ряда выпускаемой ими продукции. Данная мера станет действовать до конца следующего года", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Меры будут распространяться, в частности, на конвейеры для горнодобывающей промышленности, станки для обработки металлов, буровые установки, экскаваторы, машины для дробления камня и руды, уточнил он.
"Российский статус товаров дает преимущество перед иностранными при проведении госзакупок и также открывает доступ к различным мерам поддержки, инструментам, в том числе к получению субсидий из федерального бюджета", - пояснил глава кабмина.

Таким образом, добавил Мишустин, компании смогут более эффективно выстраивать свою деятельность, также расширятся возможности предпринимателей по реализации инвестпроектов обновления производственной инфраструктуры.
