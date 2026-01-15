https://ria.ru/20260115/pravitelstvo-2068077342.html
В России упростили промышленным производителям доступ к льготам
В России упростили промышленным производителям доступ к льготам - РИА Новости, 15.01.2026
В России упростили промышленным производителям доступ к льготам
Правительство России упростило промышленным производителям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей доступ к мерам... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:13:00+03:00
2026-01-15T15:13:00+03:00
2026-01-15T15:13:00+03:00
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152084/35/1520843522_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_132b95fed94d5b94e7ed76136a652c7a.jpg
https://ria.ru/20260115/mishustin-2068073279.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065290764.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152084/35/1520843522_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_199c55d95bb7f72ce03aac146f7d7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин
В России упростили промышленным производителям доступ к льготам
Мишустин: Россия упростила промышленным производителям доступ к мерам поддержки
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Правительство России упростило промышленным производителям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей доступ к мерам поддержки, сообщил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В этих регионах расположены значимые предприятия металлургической, машиностроительной и других ключевых отраслей, напомнил он. Сейчас реализуются комплексные планы по их восстановлению и наращиванию мощностей, добавил премьер.
«
"Чтобы дополнительно простимулировать решение таких сложных задач, правительством определены специальные льготные коэффициенты для подтверждения отечественного происхождения целого ряда выпускаемой ими продукции. Данная мера станет действовать до конца следующего года", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Меры будут распространяться, в частности, на конвейеры для горнодобывающей промышленности, станки для обработки металлов, буровые установки, экскаваторы, машины для дробления камня и руды, уточнил он.
«
"Российский статус товаров дает преимущество перед иностранными при проведении госзакупок и также открывает доступ к различным мерам поддержки, инструментам, в том числе к получению субсидий из федерального бюджета", - пояснил глава кабмина.
Таким образом, добавил Мишустин, компании смогут более эффективно выстраивать свою деятельность, также расширятся возможности предпринимателей по реализации инвестпроектов обновления производственной инфраструктуры.