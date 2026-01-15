Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 15.01.2026 (обновлено: 22:58 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/potoki-2068183449.html
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков"
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 15.01.2026
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков"
Федеральный суд Германии считает, что взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина, пишет издание Der Spiegel. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T21:46:00+03:00
2026-01-15T22:58:00+03:00
в мире
германия
украина
дания
василий небензя
генеральная прокуратура рф
оон
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
https://ria.ru/20251116/potok-2055235825.html
https://ria.ru/20251117/politik-2055375822.html
германия
украина
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, дания, василий небензя, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Украина, Дания, Василий Небензя, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков"

Spiegel: суд ФРГ считает, что Северные потоки подорвали по заказу Украины

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Федеральный суд Германии считает, что взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина, пишет издание Der Spiegel.
"Взрывы на газопроводах "с высокой долей вероятности" были вызваны "по поручению иностранного государства", говорится в постановлении Федерального суда Германии от 10 декабря, опубликованном в этот четверг. Далее в документе становится ясно, что суд имеет в виду Украину", — говорится в публикации.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
16 ноября 2025, 00:43

Взрывы на газопроводах

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
"Северный поток", обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов уже завершилось, но его еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.
Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.

Арест предполагаемого организатора диверсий

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали Сергея Кузнецова. Его задержали, когда он приехал с семьей в провинцию Римини на отдых.
В европейском ордере на арест говорится, что в диверсионную группу, якобы подорвавшую газопроводы, входили семь человек, включая Кузнецова.
По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для диверсии на "Северных потоках". Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
В середине сентября суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил, что обжалует это решение, на рассмотрение уйдет примерно месяц.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"
17 ноября 2025, 08:36
 
В миреГерманияУкраинаДанияВасилий НебензяГенеральная прокуратура РФООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала