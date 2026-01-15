СМИ раскрыли новые подробности дела о подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Федеральный суд Германии считает, что взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина, пишет издание Der Spiegel.
"Взрывы на газопроводах "с высокой долей вероятности" были вызваны "по поручению иностранного государства", говорится в постановлении Федерального суда Германии от 10 декабря, опубликованном в этот четверг. Далее в документе становится ясно, что суд имеет в виду Украину", — говорится в публикации.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Взрывы на газопроводах
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
"Северный поток", обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов уже завершилось, но его еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.
Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Арест предполагаемого организатора диверсий
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали Сергея Кузнецова. Его задержали, когда он приехал с семьей в провинцию Римини на отдых.
В европейском ордере на арест говорится, что в диверсионную группу, якобы подорвавшую газопроводы, входили семь человек, включая Кузнецова.
В середине сентября суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил, что обжалует это решение, на рассмотрение уйдет примерно месяц.
