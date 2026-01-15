Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ

ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что швейцарское председательство в ОБСЕ не станет игнорировать "слона в комнате" - перспективу новой большой войны в Европе, об этом заявил новый постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"В заключение позвольте выразить надежду, что швейцарское председательство не станет игнорировать "слона в комнате" - перспективу новой большой войны в Европе, которую своими безответственными действиями в русофобском угаре стремительно приближают отдельные европейские столицы. Избежать этой катастрофы позволило бы подтверждение готовности соблюдения принципов международного права с опорой на нормы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, безальтернативности принципа равной и неделимой безопасности", - сказал Полянский, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
По словам дипломата, от этого можно было бы перейти и к развитию взаимовыгодных межгосударственных отношений, что возможно исключительно на основе взаимного учёта интересов, совместного поиска сбалансированных решений вызовам и конфликтам и отказа от "двойных стандартов".