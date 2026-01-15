Рейтинг@Mail.ru
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ - РИА Новости, 15.01.2026
14:44 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/polyanskiy-2068068988.html
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ - РИА Новости, 15.01.2026
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ
Москва надеется, что швейцарское председательство в ОБСЕ не станет игнорировать "слона в комнате" - перспективу новой большой войны в Европе, об этом заявил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:44:00+03:00
2026-01-15T14:44:00+03:00
в мире
европа
россия
дмитрий полянский
обсе
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20260115/politika-2068059608.html
европа
россия
швейцария
в мире, европа, россия, дмитрий полянский, обсе, швейцария
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Швейцария
Полянский прокомментировал презентацию председательства Швейцарии в ОБСЕ

Полянский: РФ надеется, что ОБСЕ не будет игнорировать перспективу войны в ЕС

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что швейцарское председательство в ОБСЕ не станет игнорировать "слона в комнате" - перспективу новой большой войны в Европе, об этом заявил новый постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"В заключение позвольте выразить надежду, что швейцарское председательство не станет игнорировать "слона в комнате" - перспективу новой большой войны в Европе, которую своими безответственными действиями в русофобском угаре стремительно приближают отдельные европейские столицы. Избежать этой катастрофы позволило бы подтверждение готовности соблюдения принципов международного права с опорой на нормы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, безальтернативности принципа равной и неделимой безопасности", - сказал Полянский, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
По словам дипломата, от этого можно было бы перейти и к развитию взаимовыгодных межгосударственных отношений, что возможно исключительно на основе взаимного учёта интересов, совместного поиска сбалансированных решений вызовам и конфликтам и отказа от "двойных стандартов".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
14:09
 
В миреЕвропаРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕШвейцария
 
 
