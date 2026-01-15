Рейтинг@Mail.ru
Полянский: Россия призвала продвигать сбалансированную повестку в ОБСЕ - РИА Новости, 15.01.2026
14:00 15.01.2026 (обновлено: 14:01 15.01.2026)
Полянский: Россия призвала продвигать сбалансированную повестку в ОБСЕ
Россия призвала швейцарское председательство в ОБСЕ формулировать и продвигать сбалансированную повестку дня, заявил новый постпред РФ при Организации Дмитрий... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
россия, вена, швейцария, дмитрий полянский, обсе, в мире
Россия, Вена, Швейцария, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, В мире
Полянский: Россия призвала продвигать сбалансированную повестку в ОБСЕ

Полянский: РФ призвала Швейцарию продвигать сбалансированную повестку в ОБСЕ

© Getty Images / Pacific Press/Lev RadinДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Getty Images / Pacific Press/Lev Radin
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Россия призвала швейцарское председательство в ОБСЕ формулировать и продвигать сбалансированную повестку дня, заявил новый постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Призываем швейцарское председательство формулировать и продвигать сбалансированную повестку дня, строго соблюдая Правила процедуры и консенсусный принцип принятия решений. Такой подход, по крайне мере, позволит уберечь то, что не успело "доломать" финское председательство и его предшественники", - сказал Полянский, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
По словам дипломата, если Берн серьёзно настроен стать "честным брокером" и двигаться в сторону реанимации культуры разговора тех, чьи взгляды разнятся, и вдумчивого поиска истоков разногласий, это могло бы стать важным шагом в направлении устранения первопричин конфликтов на пространстве ОБСЕ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕС "проглотит" контроль США над Гренландией, заявил постпред при ОБСЕ
13 января, 12:48
13 января, 12:48
 
РоссияВенаШвейцарияДмитрий ПолянскийОБСЕВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
