Полянский: Россия призвала продвигать сбалансированную повестку в ОБСЕ

ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Россия призвала швейцарское председательство в ОБСЕ формулировать и продвигать сбалансированную повестку дня, заявил новый постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Призываем швейцарское председательство формулировать и продвигать сбалансированную повестку дня, строго соблюдая Правила процедуры и консенсусный принцип принятия решений. Такой подход, по крайне мере, позволит уберечь то, что не успело "доломать" финское председательство и его предшественники", - сказал Полянский, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
По словам дипломата, если Берн серьёзно настроен стать "честным брокером" и двигаться в сторону реанимации культуры разговора тех, чьи взгляды разнятся, и вдумчивого поиска истоков разногласий, это могло бы стать важным шагом в направлении устранения первопричин конфликтов на пространстве ОБСЕ.