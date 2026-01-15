https://ria.ru/20260115/polsha-2068046895.html
Туск ответил на вопрос об отправке польских военных в Гренландию
Туск ответил на вопрос об отправке польских военных в Гренландию - РИА Новости, 15.01.2026
Туск ответил на вопрос об отправке польских военных в Гренландию
Польша не планирует отправлять своих военнослужащих в Гренландию, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 15.01.2026
Туск ответил на вопрос об отправке польских военных в Гренландию
