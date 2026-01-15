Туск ответил на вопрос об отправке польских военных в Гренландию

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша не планирует отправлять своих военнослужащих в Гренландию, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Нет. Мы не планируем высылать польских военных в Гренландию", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.