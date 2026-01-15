https://ria.ru/20260115/polsha-2067997921.html
Польша прекратит признавать небиометрические российские загранпаспорта
Польша прекратит признавать небиометрические российские загранпаспорта - РИА Новости, 15.01.2026
Польша прекратит признавать небиометрические российские загранпаспорта
Польша прекратит признавать небиометрические (пятилетние) загранпаспорта РФ с 1 апреля 2026 года, сообщает посольство России в Польше. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:52:00+03:00
2026-01-15T10:52:00+03:00
2026-01-15T11:03:00+03:00
в мире
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg
https://ria.ru/20260114/pasport-2067785855.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3c68a32c57b65a490c4af9046611edbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия
Польша прекратит признавать небиометрические российские загранпаспорта
Польша прекратит признавать небиометрические загранпаспорта РФ с 1 апреля