Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт

КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Власти Молдавии в 2026 году вновь столкнутся с кризисами, поскольку не могут осознать и разобраться с основными проблемами государства, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"В 2026 году у правительства тоже приоритеты, что и годом ранее, поскольку до сих пор не найден антикризисный план, нет социальной стабильности - это главная проблема для Молдавии. До тех пор, пока правительство не осознает и не начнет решать фундаментальные проблемы, мы будем пытаться лечить симптомы - говорить о росте пенсий, о разных событиях, но власти должны быть готовы к кризису, чтобы превратить кризис в возможности", - заявил Лисневский.
Он отметил, что молдавское общество разобщено и радикализировано, это провоцирует остальные проблемы, в том числе и в экономике. Вместо того, чтобы это исправить, руководство Молдавии создает новые структуры для решения кризисов, которые оказываются бесполезны из-за отсутствия грамотных чиновников.
"Молдавский политический класс не может без выборов, они способны заниматься только избирательной кампании. В Гагаузии в этом году будут выборы парламента, возможно - и башкана (главы автономии - ред.), вновь будут различные скандалы. Значит нас снова ждет еще и политический кризис", - добавил Лисневский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.