Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт

КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Власти Молдавии в 2026 году вновь столкнутся с кризисами, поскольку не могут осознать и разобраться с основными проблемами государства, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

Он отметил, что молдавское общество разобщено и радикализировано, это провоцирует остальные проблемы, в том числе и в экономике. Вместо того, чтобы это исправить, руководство Молдавии создает новые структуры для решения кризисов, которые оказываются бесполезны из-за отсутствия грамотных чиновников.