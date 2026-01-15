Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/politolog-2068024736.html
Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт
Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт - РИА Новости, 15.01.2026
Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт
Власти Молдавии в 2026 году вновь столкнутся с кризисами, поскольку не могут осознать и разобраться с основными проблемами государства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:32:00+03:00
2026-01-15T12:32:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260113/moldavija-2067525121.html
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067471152.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавские власти лечат только симптомы кризисов, считает эксперт

Политолог Лисневский: Молдавия не может избавиться от причин кризисов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Власти Молдавии в 2026 году вновь столкнутся с кризисами, поскольку не могут осознать и разобраться с основными проблемами государства, заявил РИА Новости политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"В 2026 году у правительства тоже приоритеты, что и годом ранее, поскольку до сих пор не найден антикризисный план, нет социальной стабильности - это главная проблема для Молдавии. До тех пор, пока правительство не осознает и не начнет решать фундаментальные проблемы, мы будем пытаться лечить симптомы - говорить о росте пенсий, о разных событиях, но власти должны быть готовы к кризису, чтобы превратить кризис в возможности", - заявил Лисневский.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Шор назвал слова Санду о Румынии признанием желания убить Молдавию
13 января, 09:40
Он отметил, что молдавское общество разобщено и радикализировано, это провоцирует остальные проблемы, в том числе и в экономике. Вместо того, чтобы это исправить, руководство Молдавии создает новые структуры для решения кризисов, которые оказываются бесполезны из-за отсутствия грамотных чиновников.
"Молдавский политический класс не может без выборов, они способны заниматься только избирательной кампании. В Гагаузии в этом году будут выборы парламента, возможно - и башкана (главы автономии - ред.), вновь будут различные скандалы. Значит нас снова ждет еще и политический кризис", - добавил Лисневский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
12 января, 22:15
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала