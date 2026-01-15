Писториус усмотрел в свитере Лаврова с надписью "СССР" вызов всему миру

«

"Притязание (России - ред.) на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова – это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там (в США - ред.) еще не все это осознают", - написал Писториус в статье для газеты Zeit.