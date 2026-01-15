https://ria.ru/20260115/petrin-2068163039.html
Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни
воронеж
прага
ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Почетная гражданка Воронежа Зинаида Цыганкова, которая была санитаркой в годы Великой Отечественной войны, ушла из жизни на 102-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Пришло печальное известие: на 102-м году ушла из жизни почетный гражданин Воронежа
Зинаида Алексеевна Цыганкова. Не так давно рассказывал, что на фронте она была санитаркой, прошла с полевым госпиталем путь от родного Панинского района до Праги
. Служила в 11-й гвардейской стрелковой дивизии, была младшим сержантом", — сообщил Петрин.
Он добавил, что Зинаида Цыганкова выносила раненых бойцов с поля боя, спасла сотни жизней, в том числе, ассистируя хирургам во время операций.
"Выражаю соболезнования родным и близким Зинаиды Алексеевны", — сказал Петрин.