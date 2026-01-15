Рейтинг@Mail.ru
Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни - РИА Новости, 15.01.2026
19:37 15.01.2026
Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни
Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни - РИА Новости, 15.01.2026
Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни
Почетная гражданка Воронежа Зинаида Цыганкова, которая была санитаркой в годы Великой Отечественной войны, ушла из жизни на 102-м году, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 15.01.2026
общество
воронеж, прага, общество
Воронеж, Прага, Общество
Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни

Петрин: почетная гражданка Воронежа Цыганкова умерла на 102-м году жизни

ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Почетная гражданка Воронежа Зинаида Цыганкова, которая была санитаркой в годы Великой Отечественной войны, ушла из жизни на 102-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.
"Пришло печальное известие: на 102-м году ушла из жизни почетный гражданин Воронежа Зинаида Алексеевна Цыганкова. Не так давно рассказывал, что на фронте она была санитаркой, прошла с полевым госпиталем путь от родного Панинского района до Праги. Служила в 11-й гвардейской стрелковой дивизии, была младшим сержантом", — сообщил Петрин.
Он добавил, что Зинаида Цыганкова выносила раненых бойцов с поля боя, спасла сотни жизней, в том числе, ассистируя хирургам во время операций.
"Выражаю соболезнования родным и близким Зинаиды Алексеевны", — сказал Петрин.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Симоньян присвоили звание почетного гражданина Приморско-Ахтарского округа
21 декабря 2025, 14:36
 
ВоронежПрагаОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
