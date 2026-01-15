Почетная гражданка Воронежа умерла на 102-м году жизни

ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Почетная гражданка Воронежа Зинаида Цыганкова, которая была санитаркой в годы Великой Отечественной войны, ушла из жизни на 102-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.

Он добавил, что Зинаида Цыганкова выносила раненых бойцов с поля боя, спасла сотни жизней, в том числе, ассистируя хирургам во время операций.