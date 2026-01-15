Рейтинг@Mail.ru
Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков
13:09 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/peskov-2068039107.html
Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков
Позиция Китая по вопросу ДСНВ хорошо известна, Россия с уважением к ней относится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая... РИА Новости, 15.01.2026
Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Позиция Китая по вопросу ДСНВ хорошо известна, Россия с уважением к ней относится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается наших китайских друзей, то их позиция (по ДСНВ - ред.) хорошо известна. И мы с уважением к ней относимся", - сказал Песков. ​
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
8 января, 22:26
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала