Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков
Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2026
Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков
Позиция Китая по вопросу ДСНВ хорошо известна, Россия с уважением к ней относится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая... РИА Новости, 15.01.2026
Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков
