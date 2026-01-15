Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о размещении миротворцев на Украине
13:06 15.01.2026 (обновлено: 13:48 15.01.2026)
Песков ответил на вопрос о размещении миротворцев на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что РФ якобы согласна на размещение иностранных военных на Украине при условии... РИА Новости, 15.01.2026
Песков ответил на вопрос о размещении миротворцев на Украине

Песков не подтвердил новости о согласии РФ на размещение миротворцев на Украине

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что РФ якобы согласна на размещение иностранных военных на Украине при условии участия Китая и стран Глобального Юга
Журналист спросил Пескова, могут ли в Кремле подтвердить информацию о том, что президент РФ Владимир Путин якобы готов согласиться на размещение миротворческого контингента на Украине в случае, если в его состав также войдут военные Китая и стран Глобального Юга.
"Подтвердить не могу", - ответил Песков журналистам.

Ранее Песков сообщал, что позиция России по теме присутствия иностранных военных контингентов на Украине хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
