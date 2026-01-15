https://ria.ru/20260115/peskov-2068038426.html
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости, 15.01.2026
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:06:00+03:00
2026-01-15T13:06:00+03:00
2026-01-15T13:11:00+03:00
россия
в мире
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_373:66:3072:1584_1920x0_80_0_0_dfcd58f53e5620ee1139f46e16f7825d.jpg
https://ria.ru/20260114/vstrecha-2067769496.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_426:64:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9429420076c21a198ee2112ab6b963b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, дмитрий песков
Россия, В мире, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
Песков: РФ надеется, что визит Уиткоффа и Кушнера состоится