Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 15.01.2026 (обновлено: 13:11 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/peskov-2068038426.html
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости, 15.01.2026
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера
Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:06:00+03:00
2026-01-15T13:11:00+03:00
россия
в мире
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_373:66:3072:1584_1920x0_80_0_0_dfcd58f53e5620ee1139f46e16f7825d.jpg
https://ria.ru/20260114/vstrecha-2067769496.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067770963_426:64:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9429420076c21a198ee2112ab6b963b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, дмитрий песков
Россия, В мире, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера

Песков: РФ надеется, что визит Уиткоффа и Кушнера состоится

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, могут ли в Кремле подтвердить информацию о визите Кушнера и Уиткоффа в Россию в течение ближайшей недели, чтобы получить ответ президента РФ Владимира Путина на мирные инициативы, касающиеся Украины.
"Как только дата будет согласована, такой визит, мы надеемся, состоится", - ответил Песков журналистам.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали о повестке возможной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным
Вчера, 11:46
 
РоссияВ миреСШАСтив УиткоффДжаред КушнерУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала