Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кремль надеется, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, когда даты будут согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.