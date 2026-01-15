Каналы общения с США продолжают работать, заявил Песков

https://ria.ru/20260115/peskov-2068038334.html
Каналы общения России с американскими переговорщиками продолжают работать, диалог идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:05:00+03:00
2026-01-15T13:05:00+03:00
2026-01-15T13:16:00+03:00
