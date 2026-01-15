Рейтинг@Mail.ru
Каналы общения с США продолжают работать, заявил Песков
13:05 15.01.2026 (обновлено: 13:16 15.01.2026)
Каналы общения с США продолжают работать, заявил Песков
Каналы общения России с американскими переговорщиками продолжают работать, диалог идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2026
россия, в мире, украина, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер
Россия, В мире, Украина, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Каналы общения с США продолжают работать, заявил Песков

Песков: каналы общения с американскими переговорщиками продолжают работать

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Каналы общения России с американскими переговорщиками продолжают работать, диалог идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, могут ли в Кремле подтвердить информацию о визите спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в течение ближайшей недели, чтобы получить ответ президента РФ Владимира Путина на мирные инициативы, касающиеся Украины.
"Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками. Этот диалог идет", - ответил Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала